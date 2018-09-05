Максакова рассказала об угрозах со стороны "украинских патриотов"

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Экс-депутат Госдумы Мария Максакова, которая сейчас находится на Украине, рассказала об угрозах со стороны "украинских патриотов".

Вдова убитого Дениса Вороненкова на своей странице в Facebook подтвердила, что получила вчера ночью угрозу от неизвестного, который от имени "украинских патриотов" выдвинул ей ультиматум с требованием покинуть территорию страны.

При этом она подчеркнула, что по факту угроз уже начато уголовное производство. Также Максакова поблагодарила лично президента Украины Петра Порошенко за "искреннее участие в ее судьбе" и предоставленную охрану.

Накануне Игорь Громов, назвавший себя журналистом, гражданским активистом и украинским патриотом, выложил в Facebook видео, в котором требует от Максаковой покинуть территорию страны в течение 72 часов. В противном случае, по его словам, ее ждет физическое устранение.

Убийство Вороненкова

Дениса Вороненкова застрелили 23 марта 2017 года в центре Киева. В начале октября Генпрокуратура Украины заявила, что следствие установило заказчиков, организаторов и исполнителей убийства экс-депутата. В мае расследование дела завершилось.

По версии следствия, заказчиком является Тюрин — бывший гражданский супруг Максаковой, а организаторами и исполнителями — пятеро граждан Украины. Тюрин заявил о своей непричастности к преступлению и попросил оставить его семью в покое.

Вороненков уехал из России на Украину вместе с женой в 2016 году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в СК считают, что Вороненков пытался скрыться от следствия: бывшего депутата заочно арестовали по делу о рейдерском захвате здания в Москве.