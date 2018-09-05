МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В посольстве Великобритании в Москве не стали сообщать, почему британская сторона отказалась предоставить МИД РФ информацию о россиянах, которых в Лондоне назвали подозреваемыми по делу об отравлении в Солсбери.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в среду, что министерство потребовало у британского посла в Москве предоставить отпечатки пальцев двух мужчин, которых в Лондоне назвали подозреваемыми по делу Солсбери и увязали с Россией. Она пояснила, что если речь идет о россиянах, то у них должны были взять отпечатки, когда они получали британскую визу. По ее словам, посол заявил, что британцы никакие материалы не предоставят, это также касается номеров паспортов, отчеств, анкетных данных и так далее.

Отвечая на вопрос РИА Новости о том, действительно ли это так и почему британская сторона отказалась предоставить эти данные, в пресс-службе посольства сказали: "Мы не предоставляем дальнейших комментариев по встрече господина посла и представителя МИД РФ".

Ранее в посольстве подтвердили, что посол посетил российский МИД в среду в связи с делом Скрипалей.

Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе — покушение на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ. МИД РФ, комментируя предъявление обвинений, заявил, что опубликованные имена и фотографии подозреваемых России ни о чем не говорят, а расследование столь серьезных преступлений требует скрупулезного анализа и плотного взаимодействия правоохранительных органов двух стран. Генпрокуратура РФ намерена сотрудничать с британскими правоохранителями по данному делу и рассчитывает получить доказательства возможной причастности российских граждан.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.