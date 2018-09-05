Российский МИД возмутился тональностью выступления Мэй

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В Москве считают возмутительными последние заявления Лондона по делу Скрипалей: заявление премьер-министра Терезы Мэй выдержано в абсолютно неприемлемой тональности, заявили в среду в МИД РФ.

"Выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в британском парламенте 5 сентября по так называемому "делу Скрипалей" и инциденту с отравлением двух британских подданных в Эймсбери выдержано в абсолютно неприемлемой тональности. В нем содержится ряд безапелляционных обвинений в адрес Российской Федерации и двух, как утверждается, наших граждан. Решительно отвергаем эти инсинуации", — говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте дипведомства.

В МИД также заявили, что "британской стороне безразлично, к каким выводам пришли эксперты ОЗХО. Для Лондона главное – приплести к своим возмутительным обвинениям в наш адрес ОЗХО, откровенно недобросовестными способами "привязать" эту организацию к результатам соответствующих изысканий, ведущихся силами военных химиков из Портон-Дауна".

"То есть добиться того, чтобы ОЗХО "проштамповала" бездоказательные обвинения", — подчеркнули в ведомстве.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.