Российский МИД возмутился тональностью выступления Мэй

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В Москве считают возмутительными последние заявления Лондона по делу Скрипалей: заявление премьер-министра Терезы Мэй выдержано в абсолютно неприемлемой тональности, заявили в среду в МИД РФ.
В МИД также заявили, что "британской стороне безразлично, к каким выводам пришли эксперты ОЗХО. Для Лондона главное – приплести к своим возмутительным обвинениям в наш адрес ОЗХО, откровенно недобросовестными способами "привязать" эту организацию к результатам соответствующих изысканий, ведущихся силами военных химиков из Портон-Дауна".
"То есть добиться того, чтобы ОЗХО "проштамповала" бездоказательные обвинения", — подчеркнули в ведомстве.
Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.