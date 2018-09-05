Кандидат в президенты Украины заявил, что у него "украли квартиру"

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости. Кандидат в президенты Украины Юрий Деревянко заявил в среду, что у него "украли квартиру" в Киеве.

Ранее депутат Верховной рады Украины, соратник экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Деревянко заявил, что примет участие в выборах президента Украины.

"Мою квартиру в Киеве, которой я владею уже 20 лет и в которой прописан, украли! Изменили имя владельца, поменяли замки и в один момент моя собственность стала уже не моей", — написал Деревянко на странице в Facebook.

По его словам, злоумышленники незаконно изменили данные в реестре права собственности в апреле 2018 года, и теперь квартира в центре столицы по улице Пушкинской ему больше не принадлежит.

Выборы главы государства состоятся на Украине в марте 2019 года.