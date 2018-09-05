ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости. США внесли в список санкций объединение лояльных "Аль-Каиде"* группировок Западной Африки, сообщил в среду госдепартамент.

Новое объединение под названием "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" ("Победа ислама и мусульман", английская аббревиатура JNIM) внесена в американский реестр террористических организаций, говорится в сообщении. Все активы группировки в американской юрисдикции будут заморожены, а жителям и гражданам США будет запрещено иметь с ней дело.

"JNIM называет себя официальным подразделением "Аль-Каиды"* в Мали и взяла ответственность за многочисленные нападения и похищения людей с момента основания в марте 2017 году", — говорится в сообщении. В частности, группировка взяла на себя ответственность за теракт на курорте близ Бамако в Мали, в результате которого погибли пять человек, а также за теракт в марте 2018 года в столице Буркина-Фасо городе Уагадугу — тогда погибли восемь человек.

"Аль-Каида"* и ее подразделения, такие как JNIM, по-прежнему остаются смертельной угрозой для США и наших союзников. Сегодняшнее расширение списка санкций предпринято в рамках наших усилий по ограничению финансирования "Аль-Каиды*", — заявил координатор госдепартамента по борьбе с терроризмом Нейтан Сейлз.

*Запрещённая в России террористическая организация