В Латвии оштрафовали депутатов, добившихся издания газет на русском языке

РИГА, 5 сен — РИА Новости. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии оштрафовало 35 депутатов самоуправлений восточного региона страны Латгалии, которые добились, чтобы газеты краевых дум издавались не только на латышском, но и на русском языке, говорится в сообщении бюро.

Пять депутатов Ливанской краевой думы оштрафованы на 70 евро каждый за то, что при утверждении бюджета на 2016 год включили в расходы средства для издания муниципального информационного издания "Вести Ливанского края" на русском языке.

"Это не разрешено законом о государственном языке. Кроме того, депутаты не соблюдали закон о предотвращении разбазаривания финансовых средств и имущества публичного лица", — говорится в сообщении.

На 70 евро оштрафованы также 15 депутатов Даугавпилсской краевой думы, которые в расходы бюджетов на 2016 и 2017 годы включила средства для издания на русском языке муниципальной информационной газеты "Вести Даугавпилсского края".

Идентичные штрафы получили также 15 депутатов Лудзенского краевого самоуправления, которые включили в бюджет на 2016 год финансовые средства для издания на русском языке муниципальной газеты "Вести Лудзенского края".

Ранее KNAB оштрафовало ряд депутатов Резекненского и Аглонского краев, которые в бюджетах самоуправлений предусмотрели средства для перевода информационных изданий на русский язык.

В Латвии проживает 2 миллиона человека. Из них около 40% русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский. Русский имеет статус иностранного.