Россия обеспокоена политикой США на Ближнем Востоке, заявили в Совфеде

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В России обеспокоены действиями американской администрации во главе с Дональдом Трампом на ближневосточном направлении, новый план американцев по ближневосточному урегулированию также не вызывает большого доверия, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев в среду на встрече с членом исполкома Организации освобождения Палестины Хананой Ашрауи.

"В последнее время происходит много событий в направлении ближневосточного урегулирования. И не всегда они позитивные. Нас очень беспокоят действия нынешней администрации США", — сказал Косачев.

В качестве непродуманного решения он назвал позицию США по Иерусалиму, который Вашингтон призвал считать столицей Израиля. "Это противоречит достигнутым ранее международным договоренностям, в том числе в рамках ближневосточного квартета. Это решение США по Иерусалиму не имеет никакой юридической силы, и для России восточный Иерусалим, бесспорно, сохраняет статус столицы Палестины", — подчеркнул законодатель.

Он также отметил, что в России с настороженностью наблюдают за очередными планами администрации США объявить о новой ближневосточной инициативе, "новой сделке". "Она у нас тоже никакого доверия не вызывает", — сказал Косачев.

Парламентарий также выразил озабоченность в связи с продолжающимися действиями США по прямой поддержке своего союзника на Ближнем Востоке — Израиля и противодействия главному своему противнику — Ирану. "Исходим из того, что если подтвердится такое намерение США, оно не получит поддержки международного сообщества, как не получила поддержку инициатива по Иерусалиму", — заключил парламентарий.

Американские эмиссары неоднократно говорили, что близки к завершению работы над мирным планом, но до сих пор не раскрывают его деталей. Израиль выражает готовность к сотрудничеству с инициативой. Палестинцы, напротив, отказались от посреднических услуг США после того, как Трамп признал Иерусалим столицей еврейского государства, проигнорировав их претензии на восточную часть города.