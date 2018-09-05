МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Пользователи Twitter удивились неожиданному поступку девушки, которую показали во время трансляции теннисного турнира US Open.

На кадрах героиня ролика использует сладкую газировку вместо соуса для курицы.

Why are we dipping chicken fingers into soda? Why is this happening? Someone call the cops right now! pic.twitter.com/iO9KsgYE4O — Eric Hubbs (@BarstoolHubbs) 3 сентября 2018 г.

​"Почему мы макаем куриное филе в содовую? Почему это происходит? Кто-нибудь вызовите полицию сейчас же!" — написал у себя в Twitter Эрих Хоббс.

Неравнодушные пользователи также были удивлены поступком девушки.

"Я видел много сумасшедших вещей за свою жизнь. Но ничто не смогло меня подготовить к этому", — прокомментировал ролик @2DudeReviewCom.

"Это же как в молочный коктейль макать!" — возмутился @jimmyalonzo10.

Часть пользователей была обеспокоена тем, что все это происходит на глазах у двоих детей.

"Была вызвана служба по защите детей", — написал @Rob_ThaBuilder.

Однако были и те, кто попытался оправдать девушку.

"Возможно, это была кола со вкусом соуса блю чиз?" — предположил @smagula.

"Какое отношение к вам имеет то, как люди едят? Если вас разочаровывают кулинарные пристрастия других людей, возможно, вам стоит пересмотреть свои приоритеты", — отметил @Hashem80483787.