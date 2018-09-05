В МИД Британии вызвали временного поверенного в делах России

ЛОНДОН, 5 сен — РИА Новости, Денис Ворошилов. Временный поверенный в делах России в Великобритании был вызван в среду в МИД Соединенного Королевства, где ему было сделано представление относительно новых данных о расследовании ЧП в Солсбери, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне.

"Временный поверенный был вызван в Форин-офис, где ему сделали представление относительно новых данных о расследовании ЧП в Солсбери", — сказал представитель посольства.

Ранее прокуратура Соединенного Королевства заявила, что подозревает в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии двух россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова. Скотленд-Ярд опубликовал хронологию перемещений подозреваемых по Британии. Позже премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что, по мнению, полиции, имена фигурантов расследования являются ненастоящими. При этом ранее премьер заявила, что подозреваемые являются сотрудниками ГРУ, и их действия направлялись этой разведструктурой "из высших эшелонов власти РФ".

© REUTERS / Metroplitan Police Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов © REUTERS / Metroplitan Police Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов

Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.

Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.