МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Национальный музей в Рио-де-Жанейро, сгоревший в результате крупного пожара, не был застрахован и не располагал командой пожарных, сообщает агентство Efe.

Данную информацию подтвердила агентству заместитель директора музея Кристиана Сережу. Она также упомянула о других проблемах содержания учреждения, таких как недостаточное финансирование и плохое техническое состояние здания.

Ранее сообщалось, что с 2016 года, когда к власти в Бразилии пришел Мишел Темер, был резко сокращен бюджет, выделяемый на нужды музея. Во вторник стало известно, что власти Бразилии решили выделить 25 миллионов реалов (порядка 6,1 миллиона долларов) на обеспечение в музеях страны безопасности, в том числе противопожарной.

Огонь вспыхнул в здании музея в Рио в воскресенье вечером, пожар продолжался более трех часов. В результате инцидента никто не пострадал. Президент Бразилии Мишел Темер заявил, что в результате пожара были "утрачены 200 лет работы, исследований и знаний". Министр культуры Бразилии Сержиу Са Лейтан заявил о планах восстановить здание.

В музее хранилось более 20 миллионов экспонатов. Он был основан в 1818 году королем Португалии Жуаном VI. В музее были представлены одни из крупнейших в Северной и Южной Америках коллекций животных, минералов, окаменелостей, мумий, индейской посуды.