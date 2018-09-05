Казахстанская школа поставила рекорд по набору первоклассников

КЫЗЫЛОРДА, 5 сен — РИА Новости. Кызылординская школа №2 "Мурагер" поставила рекорд, набрав самое большое количество первых классов за всю историю образовательной системы региона — 21 первый класс, сообщает Sputnik Казахстан.

"У нас и в прошлом году было немало первоклассников — 18 класс-комплектов. А в этом набрали 624 первоклассника, сформирован 21 первый класс", — рассказала директор школы Дина Баймурзаева.

Из двух десятков первых классов пять — с русским языком обучения, 16 — с казахским.

Как отмечает Sputnik, так много родителей хотят отдать своих детей во вторую школу Кызылорды по двум причинам. Во-первых, школа расположена в густонаселенном районе города. Здесь много детей. Во-вторых, школа №2 "Мурагер" признана лучшей в Кызылординской области.

"На августовском совещании педагогов региона именно эта школа, как лучшая по многим показателям, получила в качестве поощрения от исполнительной власти сертификат на 17 миллионов тенге (более 46 тысяч долларов — Sputnik)", — отметили в администрации Кызылординской области.

Школа №2 "Мурагер" в 2019 году будет отмечать свое столетие. С 1969 года в учебном заведении углубленно преподается английский язык. В 2007 году приказом министерства образования и науки Казахстана учреждение получило статус "школы для одаренных детей "Мурагер".

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