Эксперт назвал конечные цели Лондона в кампании по "делу Скрипалей"

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Обвинения прокуратуры Великобритании по "делу Скрипалей" направлены на создание задела для обвинения российских чиновников и введения ограничений на поездки для россиян в страну — они синхронны с обвинениями в адрес президента Сирии в применении химоружия, считает сотрудник Института проблем международной безопасности РАН Алексей Фененко
"Вся эта кампания с "делом Скрипалей" абсолютно заказная. Ее конечная цель – добиться двух результатов: доказать, что Россия – это государство-изгой, которое применяет химическое оружие, то есть фактически находится вне современного цивилизованного общества. Второй момент – создать задел для обвинения любых российских чиновников, их ареста по обвинениям в применении химического оружия", — сказал Фененко РИА Новости.
Отвечая на вопрос, почему прокуратура Великобритании предъявила обвинения подозреваемым только сейчас, эксперт призвал обратить внимание на то, что обвинения в адрес российской стороны синхронны с обвинениями в адрес президента Сирии Башара Асада, которого Запад обвиняет в применении химического оружия на своей территории.
Накануне Белый дом вновь пригрозил Асаду военной силой в случае применения химоружия, ответственность за которое Вашингтон заранее возлагает на власти Сирии.
По словам Фененко, России давно пора понять, что мы "перестали жить в мире второй половины 20 века", когда право является инструментом межгосударственного взаимодействия.
"Нам поря понять, что мы снова возвращаемся во время до Второй мировой войны, когда право по сути было только одно: у кого лучше вооружение. Это главный гарант нашей безопасности", — отметил Фененко.
По его мнению, в связи с обвинениями прокуратуры Британии стоит готовиться к ограничениям личных поездок в США и Великобританию.
"Кому-то это, конечно, не понравится, но будет сокращена резко выдача виз (гражданам РФ – ред.), а, во-вторых, могут начаться аресты фактически любого гражданина России в этих странах", — отметил Фененко.
Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.
В Британии также опубликовали фотографии флакона, в котором находилось отравляющее вещество, использованное в Эймсбери, и коробки от него. #Novichok #Amesbury #MetPolice pic.twitter.com/wDd0k4GXjM— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 5 сентября 2018 г.
Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.