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Эксперт назвал конечные цели Лондона в кампании по "делу Скрипалей"

Сюжет:
Дело об отравлении Скрипалей (1661)
(обновлено: 15:27 05.09.2018)
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкАлексей Фененко в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. Архивное фотоАлексей Фененко в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Обвинения прокуратуры Великобритании по "делу Скрипалей" направлены на создание задела для обвинения российских чиновников и введения ограничений на поездки для россиян в страну — они синхронны с обвинениями в адрес президента Сирии в применении химоружия, считает сотрудник Института проблем международной безопасности РАН Алексей Фененко

Григорий Евсеевич Зиновьев
© РИА Новости
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Приквел дела Скрипалей: в Великобритании расследуют "великую фальшивку"
Ранее прокуратура Великобритании заявила, что располагает данными о двух россиянах, подозреваемых в причастности к отравлению в Солсбери экс-сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Позже Скотленд-Ярд опубликовал фотографии подозреваемых. На размещенных на сайте полиции снимках изображены два небритых мужчины, одетых в рубашки и темную верхнюю одежду. Фотоснимки подписаны: Александр Петров и Руслан Боширов. В среду Королевская прокурорская служба объявила о предъявлении обвинений двум гражданам РФ по делу об отравлении Скрипалей и сообщила, что выпущены европейские ордеры на их арест.

"Вся эта кампания с "делом Скрипалей" абсолютно заказная. Ее конечная цель – добиться двух результатов: доказать, что Россия – это государство-изгой, которое применяет химическое оружие, то есть фактически находится вне современного цивилизованного общества. Второй момент – создать задел для обвинения любых российских чиновников, их ареста по обвинениям в применении химического оружия", — сказал Фененко РИА Новости.

© REUTERS / Metroplitan PoliceПодозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов
© REUTERS / Metroplitan Police
Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов

Отвечая на вопрос, почему прокуратура Великобритании предъявила обвинения подозреваемым только сейчас, эксперт призвал обратить внимание на то, что обвинения в адрес российской стороны синхронны с обвинениями в адрес президента Сирии Башара Асада, которого Запад обвиняет в применении химического оружия на своей территории.

Полицейские в британском Эймсбери после госпитализации двух человек из-за отравления
© AFP 2018 / Chris J Ratcliffe
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"Почему именно сейчас? Обратите внимание, что все время "дело Скрипалей" синхронно с обвинениями против (президента Башара) Асада в Сирии о применении химического оружия. Только следует какой-то кризис вокруг Асада в Сирии, как на днях, например, предупреждение (президента США Дональда) Трампа – сразу же англичане "достают" дело Скрипалей. Скажем так, "клиент" России Асад применяет химоружие, и сама Россия делает тоже. Это конечная цель пропагандистской кампании", — считает Фененко.

Накануне Белый дом вновь пригрозил Асаду военной силой в случае применения химоружия, ответственность за которое Вашингтон заранее возлагает на власти Сирии.

По словам Фененко, России давно пора понять, что мы "перестали жить в мире второй половины 20 века", когда право является инструментом межгосударственного взаимодействия.

"Нам поря понять, что мы снова возвращаемся во время до Второй мировой войны, когда право по сути было только одно: у кого лучше вооружение. Это главный гарант нашей безопасности", — отметил Фененко.

По его мнению, в связи с обвинениями прокуратуры Британии стоит готовиться к ограничениям личных поездок в США и Великобританию.

"Кому-то это, конечно, не понравится, но будет сокращена резко выдача виз (гражданам РФ – ред.), а, во-вторых, могут начаться аресты фактически любого гражданина России в этих странах", — отметил Фененко.

Тауэрский мост и расположенный на северном берегу Темзы фонтан Девочка с дельфином в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Утром 4 июля в  Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.

Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.

Самые страшные отравляющие вещества
© Инфографика
Самые страшные отравляющие вещества

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В мире
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Ренат Бондаренко
капитан очевидность
15:31
05.09.2018
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Mikehebam
Объявить британию опасной для посещения россиянами, наряду с дикими африканскими странами и предупредить желающих поехать/ полететь туда, о возможности ареста без каких либо оснований и невозможности правовой поддержки со стороны консульских работников, так как на острове не признают законы и права граждан. Объявит об этом громко, чтобы мелкие услышали тоже.
15:35
05.09.2018
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