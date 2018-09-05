В Индии перевернулась моторная лодка, два человека погибли и 28 пропали

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 сен — РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли, 28 пропали без вести после того, как плывшая по реке Брахмапутра моторная лодка перевернулась в штате Ассам на востоке Индии, пишет в среду местная газета Shillong Times.

По данным издания, вероятной причиной трагедии стала перегруженность лодки, которая рассчитана на 22 места, однако на момент аварии в ней находилось более 40 человек. Как сообщили местные власти, 12 пассажирам удалось самостоятельно выбраться на берег, несмотря на сильное течение. Еще два человека утонули, к настоящему времени их тела опознаны.

Судьба остальных пока неизвестна. Власти проводят операцию по поиску пропавших.