Германия готова продолжить переговоры по Украине в "нормандском формате"

БЕРЛИН, 5 сен — РИА Новости. В Берлине убеждены, что "нормандский формат" работоспособен при условии готовности всех участников к переговорам, Германия готова к работе в этом формате, заявил на брифинге в среду представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.

"Не комментируя отдельных высказываний, мы убеждены, что "нормандский формат" может функционировать при условии, что стороны принимают в нем участие и готовы к переговорам", — сказал Бройль, добавив, что "мы, с нашей стороны, готовы к этому".

Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник в эфире программы "Большая игра" на Первом канале заявил, что "нормандский формат" переговоров для решения конфликта в Донбассе послу убийства главы ДНР Александра Захарченко собирать кощунственно, учитывая, что Берлин и Париж не высказали осуждения этого политического убийства.