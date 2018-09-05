Россия поприветствовала соглашение о прекращении огня в Триполи

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Россия поддерживает выработанное при содействии спецпредставителя ООН Гасана Саламе соглашение о режиме прекращения огня в Триполи, оно позволит стабилизировать ситуацию в городе и восстановить мирную жизнь, заявил РИА Новости глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.

По информации миссии ООН по поддержке в Ливии, вооруженные группы договорились прекратить огонь в Триполи.

"Достигнутый при содействии ООН режим прекращения огня в Триполи важен сейчас как никогда; стороны должны придерживаться безальтернативного ливийского политического соглашения. Это особенно важно в контексте подготовки страны к выборам, намеченным на декабрь. Любые военные провокации неприемлемы", — сказал он.

По словам Деньгова, "режим прекращения огня позволит остановить кровопролитие, а также вернуть мирную жизнь в город, возобновить работу международного аэропорта".

Столкновения между противоборствующими вооруженными группами начались в Триполи 26 августа. В конфликте принимают участие, с одной стороны, члены так называемой "Седьмой пехотной бригады", относящей себя к сформированному правительством национального согласия министерству обороны Ливии. Практически все бойцы бригады — выходцы из города Тархуна, расположенного в нескольких десятках километрах к юго-востоку от Триполи. Бойцам из Тархуны противостоят отряды, называющие себя "Суар Триполи" (революционеры Триполи), формально входящие в МВД правительства национального согласия. Члены "Суар Триполи" — выходцы из ливийской столицы. В ходе боев жилые районы города подвергаются массированным артобстрелам.