Пункт пропуска на границе в Карелии реконструируют за пять миллионов евро

ПЕТРОЗАВОДСК, 5 сен — РИА Новости. Международный автомобильный пункт пропуска "Вяртсиля" в Карелии реконструируют за 5 миллионов евро в рамках программы приграничного сотрудничества России и Евросоюза, сообщил на брифинге руководитель российского офиса программы приграничного сотрудничества Россия — ЕС "Карелия" Дмитрий Базегский.

"Мы получили согласование европейской комиссии буквально на днях тех инвестиционных проектов, которые будут реализованы в ближайшее время в рамках программы. Речь идет об инфраструктурных проектах, которые идут вне конкурса в рамках нашего сотрудничества, о реализации двух крупных инфраструктурных проектов на российской стороне. Один из них — реконструкция международного автомобильного пункта пропуска "Вяртсиля", — сказал Базегский.

Он отметил, что на реконструкцию МАПП будет выделено 5 миллионов евро. По его словам, ранее предполагалось выделить 6 миллионов евро, однако сумма была скорректирована.

"На данном этапе мы начали переговоры по подписанию гранд-контракта. Это займет какое-то время, наверное, месяц-два. После того, как гранд-контракт подписан, это считается временем реализации проекта. От него мы отсчитываем, как правило, три года. В принципе, все проекты в рамках программы должны быть завершены до 31 декабря 2022 года. Это крайний срок", — пояснил Базегский.

Финская сторона по программе реконструирует пункт пропуска "Вартиус" (на российской стороне — МАПП "Люття" около Костомукши).

По словам замминистра экономического развития и промышленности Карелии Дмитрия Кислова, из одобренных проектов восемь будут реализованы в сфере культуры, девять — в сфере бизнеса и 11 — окружающей среды.

Ранее Россия ратифицировала соглашение между Россией, ЕС и Финляндией о финансировании и реализации программы "Карелия". С 27 августа открыт конкурс подачи заявок по трем направлениям: экономическое сотрудничество, сотрудничество в сфере культуры и окружающей среды.

Общий объем финансирования программы периода 2014-2020 годов составляет 43 миллиона евро, из которых вклад ЕС — 21,5 миллиона евро, России и Финляндии — по 10,75 миллиона евро.