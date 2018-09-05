Главред программы "Схемы" заявила, что ее пригласили на встречу в ГПУ

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости. Главный редактор программы "Схемы" Наталья Седлецкая сообщила, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пригласил ее в среду на встречу, чтобы лично объяснить, зачем Генпрокуратуре понадобился доступ к ее телефонным разговорам, сообщениям и другим данным за последние полтора года.

Ранее украинские журналисты заявили, что Печерский районный суд Киева предоставил Генпрокуратуре доступ к телефонным разговорам, смс-перепискам и местонахождению телефона Седлецкой за 17 месяцев в рамках дела о вероятном разглашении государственной тайны и данных досудебного следствия директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артемом Сытником. Позже Генпрокуратура отвергла обвинения со стороны журналистов.

"Вчера около полуночи мне позвонила пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган. Сообщила, что генпрокурор приглашает меня сегодня на закрытую встречу. Без камеры. На 15.30 (совпадает с мск — ред.)", — написала Седлецкая на своей странице в Facebook.

По ее словам, цель встречи — "якобы чтобы объяснить, зачем ГПУ прибегла к такому шагу — снять информацию с телефона за полтора года". При этом журналистка отметила, что "в деле, которое вызвало такой резонанс, генпрокурор должен найти в себе смелость публично объяснить такой шаг своего подчиненного и быть готовым открыто ответить на все вопросы".

Ранее, в ноябре 2017 года, генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении директора Антикоррупционного бюро Артема Сытника из-за возможного разглашения данных следствия и гостайны. В интернете появились аудиозаписи, на которых человек с голосом, похожим на голос Сытника, рассказывает детали расследования уголовных дел, которые на Украине считаются резонансными.

Ранее депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко отметил, что отсутствие должной защиты журналистов, а также травля работников СМИ на Украине ставят под угрозу демократию в стране.