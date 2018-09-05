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В мире

Скотленд-Ярд не гарантирует отсутствие отравляющего вещества в Солсбери

Сюжет:
Дело об отравлении Скрипалей (1662)
(обновлено: 15:12 05.09.2018)
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© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкВоенный в защитном костюме в Солсбери. Архивное фотоВоенный в защитном костюме в Солсбери. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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ЛОНДОН, 5 сен – РИА Новости, Мария Табак. Скотленд-Ярд не может гарантировать, что в районе Солсбери больше нет отравляющего вещества, остаются вопросы о том, куда делись остатки вещества, которым была обмазана дверь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, говорится в переданном в РИА Новости заявлении главы контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нила Басу.

Полицейские в Солсбери, рядом с местом, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Копылова
Опубликованы фото подозреваемых по "делу Скрипалей"
"Несмотря на тщательные обыски и на то, что это маловероятно, нельзя гарантировать, что в районе Солбсери вещества не осталось. Поэтому мы повторяем призыв от управления по охране общественного здоровья Англии, что людям не следует подбирать не принадлежащие им предметы. Мы еще не знаем, где подозреваемые избавились от "Новичка", использованного ими для отравления двери, где Дон и Чарли нашли флакон, из которого были отравлены, и тот же ли самый флакон использовался при обоих отравлениях", — указывается в заявлении Басу.

Он отметил, что полиция продолжает работать с прокуратурой по делу об отравлении Стерджесс и Бейли.

"Ранее, 4 мая, было проведено обследование гостиничного номера, в котором останавливались подозреваемые. Взятые в номере образцы были исследованы в лаборатории Портон-Даун. Два образца показали следы загрязнения "Новичком" ниже уровня, который бы вызывал беспокойство для безопасности людей. Было принято решение взять дополнительные пробы из номера в качестве меры предосторожности. Также были взяты пробы в участках (номера), обследованных ранее. Все результаты показали негативный результат. Мы считаем, что в процессе взятия первичных проб все следы "Новичка" были удалены из номера", — говорится в заявлении полиции.

Здание российского посольства в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Москва обвинила Лондон в нарушении норм дипломатической вежливости
Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.

Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.

Самые страшные отравляющие вещества
© Инфографика
Самые страшные отравляющие вещества
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В мире
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Владимир Атаманов
Получается, что надо ждать ещё пару трупов. Те, что обнюхивают флаконы нашлись, остались те, что облизывают гели. Так, по логике Скотланд-Ярда.
14:53
05.09.2018
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v.p.neznamov
Как нам не хватает сегодня Кембриджской пятёрки, чтобы прочесть до конца либретто химического Марлезонского балета, транслируемого из Лондона. А, может быть, все-таки прочли?
14:46
05.09.2018
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Павел
отравляющее вещество осталось в британской военной химической лаборатории неподалеку от Солсбери
14:34
05.09.2018
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Запорожец Мерседесович
Конечно! Они правы! Ведь он там и производится!
14:23
05.09.2018
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Спиральтист ...
Скотланд-Ярд не может гарантировать, что в районе Солсбери больше не появится отравляющее вещество, слишком большие запасы
14:20
05.09.2018
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