Скотленд-Ярд не гарантирует отсутствие отравляющего вещества в Солсбери

ЛОНДОН, 5 сен – РИА Новости, Мария Табак. Скотленд-Ярд не может гарантировать, что в районе Солсбери больше нет отравляющего вещества, остаются вопросы о том, куда делись остатки вещества, которым была обмазана дверь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, говорится в переданном в РИА Новости заявлении главы контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нила Басу.
Он отметил, что полиция продолжает работать с прокуратурой по делу об отравлении Стерджесс и Бейли.
"Ранее, 4 мая, было проведено обследование гостиничного номера, в котором останавливались подозреваемые. Взятые в номере образцы были исследованы в лаборатории Портон-Даун. Два образца показали следы загрязнения "Новичком" ниже уровня, который бы вызывал беспокойство для безопасности людей. Было принято решение взять дополнительные пробы из номера в качестве меры предосторожности. Также были взяты пробы в участках (номера), обследованных ранее. Все результаты показали негативный результат. Мы считаем, что в процессе взятия первичных проб все следы "Новичка" были удалены из номера", — говорится в заявлении полиции.
Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.
Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.