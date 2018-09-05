Скотленд-Ярд не гарантирует отсутствие отравляющего вещества в Солсбери

ЛОНДОН, 5 сен – РИА Новости, Мария Табак. Скотленд-Ярд не может гарантировать, что в районе Солсбери больше нет отравляющего вещества, остаются вопросы о том, куда делись остатки вещества, которым была обмазана дверь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, говорится в переданном в РИА Новости заявлении главы контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нила Басу.

"Несмотря на тщательные обыски и на то, что это маловероятно, нельзя гарантировать, что в районе Солбсери вещества не осталось. Поэтому мы повторяем призыв от управления по охране общественного здоровья Англии, что людям не следует подбирать не принадлежащие им предметы. Мы еще не знаем, где подозреваемые избавились от "Новичка", использованного ими для отравления двери, где Дон и Чарли нашли флакон, из которого были отравлены, и тот же ли самый флакон использовался при обоих отравлениях", — указывается в заявлении Басу.

Он отметил, что полиция продолжает работать с прокуратурой по делу об отравлении Стерджесс и Бейли.

"Ранее, 4 мая, было проведено обследование гостиничного номера, в котором останавливались подозреваемые. Взятые в номере образцы были исследованы в лаборатории Портон-Даун. Два образца показали следы загрязнения "Новичком" ниже уровня, который бы вызывал беспокойство для безопасности людей. Было принято решение взять дополнительные пробы из номера в качестве меры предосторожности. Также были взяты пробы в участках (номера), обследованных ранее. Все результаты показали негативный результат. Мы считаем, что в процессе взятия первичных проб все следы "Новичка" были удалены из номера", — говорится в заявлении полиции.

Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.

Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.