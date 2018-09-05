На Украине неизвестный угрожал взорвать школу искусств

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости. Неизвестный угрожал взорвать школу искусств в Лисичанске Луганской области, его задержали, сообщила в среду пресс-секретарь областного управления Национальной полиции Украины Татьяна Погукай.

"Сегодня, в 08.00 (совпадает с мск) в Лисичанскую школу искусств ворвался мужчина и заявил, что взорвет школу", — написала Погукай на своей странице в Facebook

По ее информации, на место прибыли бойцы спецподразделения полиции, Госслужба Украины по ЧС и "скорая". Из здания были эвакуированы директор и завуч, детей в помещении не было.

Полиция завела уголовное дело по статье "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности", санкция которой предусматривает до трех лет ограничения свободы.