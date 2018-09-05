Французские СМИ оценили стоимость перелетов премьер-министра

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Стоимость перелета премьер-министра Франции Эдуара Филиппа в департамент Верхние Альпы на юго-востоке страны на прошлой неделе составила 150 тысяч евро, сообщают французские СМИ.

Как передает телеканал BFMTV со ссылкой на издание Canard Enchaine, на прошлой неделе Филипп совершил полет туда-обратно в первом классе. Его сопровождали, в том числе, депутат Барбара Помпили и группа журналистов.

В Матиньонском дворце телеканалу сообщили, что для перелета была задействованы разные виды транспорта. Однако, по их оценкам, сумма перелета составила 80 тысяч евро.

В декабре 2017 года стало известно, что канцелярия премьер-министра взяла в аренду частный самолет, чтобы обеспечить "быстрое возвращение" Филиппа и его делегации после визита 5-6 декабря из Новой Каледонии во Францию. Перелет обошелся государственной казне в 350 тысяч евро.