Французские СМИ оценили стоимость перелетов премьер-министра

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Стоимость перелета премьер-министра Франции Эдуара Филиппа в департамент Верхние Альпы на юго-востоке страны на прошлой неделе составила 150 тысяч евро, сообщают французские СМИ.
В Матиньонском дворце телеканалу сообщили, что для перелета была задействованы разные виды транспорта. Однако, по их оценкам, сумма перелета составила 80 тысяч евро.
В декабре 2017 года стало известно, что канцелярия премьер-министра взяла в аренду частный самолет, чтобы обеспечить "быстрое возвращение" Филиппа и его делегации после визита 5-6 декабря из Новой Каледонии во Францию. Перелет обошелся государственной казне в 350 тысяч евро.