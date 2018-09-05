Постпред России при ОЗХО назвал произошедшее в Солсбери провокацией

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Россия не имеет ничего общего с инцидентом в британском Солсбери, заявил в среду российский постпред при ОЗХО Александр Шульгин в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".
"Мы сразу заявили, что Россия не имеет ничего общего с тем, что произошло в Солсбери. Эта наша позиция актуальна до сих пор", — сказал Шульгин.
По его словам, Россия рассматривает обвинения в причастности к инциденту в Солсбери как провокацию. "То, что делает технический секретариат (ОЗХО) — это неприемлемо. Англичанам техническое содействие не требуется, у них есть свои специалисты, эксперты", — заявил дипломат.
Постпред назвал доклад техсекретариата ОЗХО "впрямую участием в национальном расследовании Великобритании".
В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены работавший на британские спецслужбы бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.