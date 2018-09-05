Постпред России при ОЗХО назвал произошедшее в Солсбери провокацией

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Россия не имеет ничего общего с инцидентом в британском Солсбери, заявил в среду российский постпред при ОЗХО Александр Шульгин в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".

ОЗХО во вторник опубликовала краткое изложение доклада по Эймсбери. Организация заключила, что при отравлениях в Эймсбери и Солсбери было использовано одинаковое вещество, однако не смогла подтвердить, что образцы нервно-паралитического вещества были из одной партии.

"Мы сразу заявили, что Россия не имеет ничего общего с тем, что произошло в Солсбери. Эта наша позиция актуальна до сих пор", — сказал Шульгин.

По его словам, Россия рассматривает обвинения в причастности к инциденту в Солсбери как провокацию. "То, что делает технический секретариат (ОЗХО) — это неприемлемо. Англичанам техническое содействие не требуется, у них есть свои специалисты, эксперты", — заявил дипломат.

Постпред назвал доклад техсекретариата ОЗХО "впрямую участием в национальном расследовании Великобритании".

"Это противоречит конвенции (о запрещении химического оружия), мы будем выступать против этого", — сказал он.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены работавший на британские спецслужбы бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.