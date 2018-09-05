Россия обвинила ОЗХО в поддержке "политических игр" Великобритании

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) оказалась вовлечена в нечистоплотные политические игры Великобритании, заявили в постпредстве РФ при организации, комментируя публикацию доклада по химическому инциденту в британском Эймсбери.

ОЗХО накануне опубликовала на своем сайте краткое изложение доклада по Эймсбери. Организация заключила, что при отравлении в Эймсбери и Солсбери было использовано одинаковое вещество, однако не смогла подтвердить, что образцы нервно-паралитического вещества были из одной партии.

В постпредстве РФ подчеркнули, что в распространенном документе ни слова не сказано о происхождении нервно-паралитического вещества и не звучит наименование "Новичок". Тем не менее, по словам российских дипломатов, "все вышеперечисленное не помешало Великобритании представить эту информацию в нужном для себя свете".

Ранее в МИД Великобритании заявили, что расследование ОЗХО подтвердило выводы Британии о том, что пострадавшие при ЧП в Эймсбери были отравлены тем же веществом, что и Юлия и Сергей Скрипаль в Солсбери.

"В очередной раз вынуждены констатировать, что для официального Лондона совершенно безразлично, говорится ли в докладе ОЗХО о "Новичке" или нет. Главное для них приплести сюда ОЗХО, связать как-то результаты своего национального расследования с авторитетом этой международной организации. Достойно сожаления, что Технический секретариат вольно или невольно оказался вовлечен в нечистоплотные политические игры, затеянные Великобританией", — говорится в заявлении постпредства.

Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.

Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.