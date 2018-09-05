Вышинский стал заложником большой политической игры, заявили в СПЧ

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Обвиняемый Киевом в госизмене руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский стал заложником большой политической игры, в которую играют шулеры, власти Украины в преддверии выборов ищут внешнего врага, заявил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Борисов.

Херсонский городской суд на заседании в среду рассмотрит продление или изменение меры пресечения Вышинскому.

"Украина находится в стадии избирательной кампании по выборам президента, которые состоятся 31 марта следующего года, и здесь условия очень тяжелые, то есть в избирательных кампаниях, исходя из тяжелого внутреннего положения, требуется найти внешнего врага, коим они пытаются сделать Кирилла", — считает Борисов.

Член СПЧ добавил, что "спонсоры украинского режима публично поддерживают и свободу слова, и свободу журналистики, поэтому решение суда будет изуверским". По мнению Борисова, с одной стороны, приговор обозначит, что власти поддерживают свободу слова, а с другой стороны, они не должны выпускать Вышинского из-за решетки.

"Кирилл стал таким стойким заложником большой политической игры, в которую играют шулеры. И какие бы аргументы ни приводились и защитниками, и правозащитниками, всегда у стороны, которая устраивает этот процесс, найдется крапленый Джокер из левого и правого рукава. Мы видим, что сегодня присутствует такой эмоциональный предвыборный террор на территории Украины, и им полностью охвачена вся государственная система украинской власти", — заключил Борисов.

Вышинский больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Очередной срок его содержания под стражей истекает 8 сентября. Украинская прокуратура намерена просить о продлении ареста Вышинскому. По данным адвоката, ведомство уже подало соответствующее ходатайство. В свою очередь защита Вышинского попросит избрать другую меру пресечения — помещение под подписку о невыезде или домашний арест.

В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении "РИА Новости Украина" как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".