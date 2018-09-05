МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. США "не светит" легкого разговора на заседании Совбеза ООН по Ирану, им не удастся всех перетянуть на свою сторону, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы видели вчерашние сообщения о намерении американской стороны посвятить этой теме (Ирана) отдельное заседание Совета Безопасности ООН. Мы готовы обсуждать эту тему в данном формате, разумеется, но хотели бы обратить внимание, что США вышли из СВПД, что само по себе стало нарушением с их стороны резолюции СБ ООН 2231. Думаю, что мероприятие, анонсированное в Нью-Йорке на этот счет, будет хорошей возможностью обратить внимание американских коллег на данное обстоятельство ",- сказал Рябков журналистам, комментируя планы президента США Дональда Трампа лично провести заседание Совбеза ООН по Ирану 26 сентября.

"В любом случае "легкой прогулки" американцам на этом заседании "не светит". Они заблуждаются, если думают, что ООН-овскую трибуну им удастся использовать в качестве площадки для того, чтобы опять начинать всех собирать под собственные знамена и, что называется, "строить". Этого точно не будет",- подчеркнул замглавы МИД РФ.