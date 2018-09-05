В Кремле не стали комментировать публикации об окружении Трампа

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может сам разобраться со своей "внутренней кухней", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации о несерьезном восприятии высших американских чиновников нынешнего главы США.

"Я не считаю возможным комментировать подобные публикации, которые касаются главы другого государства, тем более США. Мы надеемся все-таки, что президент США сам способен урегулировать свою внутреннюю кухню, и не считаем возможным как-то комментировать, туда вмешиваться", — сказал Песков журналистам.

На вопрос о том, принимают ли к сведению в Кремле такие публикации, Песков ответил: "Мы знакомимся со всеми публикациями".