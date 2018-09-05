Ким Чен Ыну передали послание Мун Чжэ Ина

ТОКИО, 5 сен — РИА Новости. Спецпосланник президента Южной Кореи встретился в среду в Пхеньяне с лидером КНДР Ким Чен Ыном и передал ему послание руководителя южнокорейского государства, сообщила президентская администрация в Сеуле.

Как передало агентство Рёнхап, официальный представитель администрации Ким Ый Гён распространил среди журналистов письменное сообщение о том, что спецпосланник Чон Ый Ён встретился с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном и передал ему послание президента Республики Кореи Мун Чжэ Ина.

Делегация во главе с Чон Ый Ёном прилетела в Пхеньян утром для подготовки к новому саммиту двух корейских государств в этом месяце. Вечером делегация планирует вернуться в Сеул.