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Следователям разрешили получить данные с телефона депутата Рады Онищенко

Сюжет:
Ситуация на Украине. Сентябрь 2018 (54)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкСотрудники Украинской полиции в Киеве. архивное фотоСотрудники Украинской полиции в Киеве. архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 5 сен — РИА Новости. Соломенский районный суд Киева дал доступ детективам антикоррупционного бюро Украины к информации с телефона депутата Верховной рады Александра Онищенко, соответствующее решение суда опубликовано в Едином реестре судебных решений.

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© РИА Новости / Стрингер
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В документе уточняется, что следствие обратилось с просьбой разрешить доступ к информации с телефона Онищенко в рамках уголовного дела по статье о взяточничестве. Суд удовлетворил это ходатайство. В частности, следствие получило доступ к информации обо всех звонках Онищенко за период с 1 января 2015 до 31 декабря 2016 года, продолжительности каждого соединения, SMS и GРRS адресата.

"Как следует из материалов ходатайства, народный депутат Украины (Онищенко – ред.) в течение 2014-2016 годов совершал неоднократные выплаты денежных средств как в наличной, так и в безналичной форме в размере от 20 до 100 тысяч долларов США ряду неустановленных лиц из числа народных депутатов Украины… и тем самым совершил действия, которые содержат признаки уголовного преступления, предусмотренного частью 4 статьи 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу – ред.)", — говорится в мотивирующей части решения.

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© РИА Новости
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Отмечается, что детективы допросили журналистов, которые брали интервью в конце 2016 года у Онищенко в одной из европейских стран. Во время одной из встреч, по утверждению следствия, депутат разрешил журналистам сфотографировать его переписку с рядом лиц в одном из мессенджеров. Журналисты предоставили следствию аудиозапись разговора с Онищенко и снимки с его телефона.

Ранее пресс-служба антикоррупционного бюро Украины сообщила, что детективы завершили расследование еще одного уголовного дела в отношении Онищенко по подозрению в хищении госимущества в особо крупных размерах. По данным правоохранителей, с января 2013 года по январь 2016 года служащие ряда предприятий, в том числе компании "Укргаздобыча", при содействии Онищенко получали государственные средства путем продажи газа внутренней добычи по заниженной цене. Эти действия нанесли ущерб государству на сумму около 120,5 миллиона долларов. Позже Рада дала согласие на привлечение Онищенко к уголовной ответственности, его задержание и арест, однако он покинул Украину. Депутат также подозревается в госизмене и "подготовке дестабилизации ситуации" на Украине.

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