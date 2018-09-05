Следователям разрешили получить данные с телефона депутата Рады Онищенко

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости. Соломенский районный суд Киева дал доступ детективам антикоррупционного бюро Украины к информации с телефона депутата Верховной рады Александра Онищенко, соответствующее решение суда опубликовано в Едином реестре судебных решений.
"Как следует из материалов ходатайства, народный депутат Украины (Онищенко – ред.) в течение 2014-2016 годов совершал неоднократные выплаты денежных средств как в наличной, так и в безналичной форме в размере от 20 до 100 тысяч долларов США ряду неустановленных лиц из числа народных депутатов Украины… и тем самым совершил действия, которые содержат признаки уголовного преступления, предусмотренного частью 4 статьи 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу – ред.)", — говорится в мотивирующей части решения.
Ранее пресс-служба антикоррупционного бюро Украины сообщила, что детективы завершили расследование еще одного уголовного дела в отношении Онищенко по подозрению в хищении госимущества в особо крупных размерах. По данным правоохранителей, с января 2013 года по январь 2016 года служащие ряда предприятий, в том числе компании "Укргаздобыча", при содействии Онищенко получали государственные средства путем продажи газа внутренней добычи по заниженной цене. Эти действия нанесли ущерб государству на сумму около 120,5 миллиона долларов. Позже Рада дала согласие на привлечение Онищенко к уголовной ответственности, его задержание и арест, однако он покинул Украину. Депутат также подозревается в госизмене и "подготовке дестабилизации ситуации" на Украине.