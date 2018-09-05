РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Золото пустыни: как Китай превращает пески Кузупчи в богатство

(обновлено: 11:22 05.09.2018)
010050
© РИА Новости / Жанна МанукянПустыня Кузупчи, Внутренняя Монголия, КитайПустыня Кузупчи, Внутренняя Монголия, Китай
© РИА Новости / Жанна Манукян

ПУСТЫНЯ КУЗУПЧИ (Внутренняя Монголия, Китай), 5 сен — РИА Новости, Жанна Манукян. Неподалеку от озера Дадаоту в пустыне Кузупчи на севере Китая растет одинокая ива, обнесенная аккуратным забором, на котором повязаны белые и синие ритуальные шарфы — хадаки. Местные считают ее священной и верят, что она исполняет желания. Тридцать лет назад это дерево было единственным в пустыне.

Пустыня Кузупчи — 18 тысяч квадратных километров золотых дюн и барханов, которые извиваются в песчаную дугу с северной части плато Ордос в автономном районе Внутренняя Монголия и к югу от большой излучины реки Хуанхэ. На протяжении столетий изменение климата и человеческая деятельность лишили эту землю какой-либо растительности, оставив в безысходной нищете тысячи местных жителей. Здесь не было ни водоснабжения, ни электричества, ни дорог, ни связи.

Все это изменилось, когда в 1988 году владелец небольшой солеварни стал выделять по пять юаней от прибыли с каждой тонны соли на посадку деревьев для укрепления песков, которые грозили в любой момент похоронить соляное поле и сам завод.

Тогда он вряд ли мог себе представить, что простая необходимость защитить бизнес станет не только экологическим мегапроектом, но и будет признана Программой ООН по защите окружающей среды моделью развития зеленой экономики и образцом по борьбе с опустыниванием земель.

Корреспондент РИА Новости выясняла, как одной частной компании при помощи местных властей удалось озеленить треть всей пустыни, превратить безжизненные пески в оазис, создать зону экотуризма и изменить жизни тысяч местных скотоводов и крестьян.

© РИА Новости / Жанна МанукянПустыня Кузупчи, Внутренняя Монголия, Китай
© РИА Новости / Жанна Манукян
Пустыня Кузупчи, Внутренняя Монголия, Китай

Пуд соли

Начало масштабному экологическому проекту, который теперь носит официальное название Kubuqi Ecological and Restoration Project, положил в 1988 году местный житель, основатель корпорации Elion Resources Group, которого называют "королем пустыни", Ван Вэньбяо. В то время он руководил соляной фабрикой, находящейся на грани банкротства.

Ведущий научный работник экологического отдела компании Хань Мэйфэй, который уже 24 года занимается озеленением пустыни, вспоминает, что первоначальной целью посадки деревьев была защита производства.

"Раньше у компании здесь была солеварня, добывали соль. И началось это все для защиты производства. Был очень сильный ветер, поэтому начали контролировать процесс опустынивания вокруг озера", — рассказал РИА Новости Хань Мэйфэй.

Солевые залежи располагались на территории 18 квадратных километров в хошуне Хангин городского округа Ордос. Фабрика была под постоянной угрозой оказаться погребенной под песком. Это обстоятельство вынудило Ван Вэньбяо искать способы для укрепления почвы и контроля песка. Он решил выделять на посадку деревьев по пять юаней от прибыли с каждой тонны соли.

Однако самой большой проблемой была транспортировка груза. Соляное поле находилось в 65 километрах от железнодорожной станции, на деле же грузовикам приходилось преодолевать путь в 350 километров.

"Груз делал круг около 350 километров, чтобы доехать до железнодорожной станции. Из-за этого все доходы уходили на транспорт, поэтому мы решили построить 65-километровую трассу", — вспоминает Хань Мэйфэй.

Проект получил одобрение местных властей, и компания выделила деньги на строительство дороги. Для укрепления почвы вдоль всей трассы высадили растения и деревья. Со временем дорога стала настоящим зеленым коридором длиной в 65 километров и шириной в четыре метра. Вместе со строительством дороги в районе появилось электричество, вода и связь.

© РИА Новости / Жанна МанукянПустыня Кузупчи, Внутренняя Монголия, Китай
© РИА Новости / Жанна Манукян
Пустыня Кузупчи, Внутренняя Монголия, Китай

Посадить за 10 секунд

С одной из высоких дюн открывается вид практически на всю территорию парка, где осуществляется восстановление земель, его значительная часть уже утопает в зелени.

"Смотрите, пустыни уже не видно, а барханы стали пейзажем", — говорит с гордостью Хань Мэйфэй, указывая вдаль, где ветер раскачивает кроны высоких тополей и ив.

Путь к успеху не был простым. Деревья сажали, но они не приживались. Местным жителям платили за посадку саженцев, но не за их выживаемость — никого не интересовало, что с ними станет дальше. Вскоре крестьянам и скотоводам начали выплачивать дополнительные бонусы за саженцы, которые приживались.

Но и этого было недостаточно, необходимо было развивать и внедрять новые технологии.

Лопаты здесь давно ушли в прошлое. Чтобы сделать отверстие в песке для саженцев используют струю воды под напором или просто спиральное сверло. Эти малоинвазивные методы позволяют избежать больших нарушений поверхности почвы, и значительно снизить себестоимость озеленения.

"На посадку одного дерева уходит примерно 10 секунд. Если бы вы не приехали посмотреть сами, вряд ли бы поверили, что за 10 секунд можно посадить одно дерево", — говорит Хань Мэйфэй, пока двое сотрудников точно уложившись в 10 секунд высадили саженцы с помощью струи воды.

Здесь научились использовать и саму силу природы в борьбе с опустыниванием.

"Раньше нужен был трактор, который бы выравнивал песок под высадку деревьев. Теперь в этом нет необходимости. Мы высаживаем деревья только на склонах дюн в направлении ветра. Здесь ветер — частное явление, постепенно, постепенно песчаная дюна сама выравнивается", — рассказывает ученый.

Каждый год в пустыне Кузупчи озеленяют около 34 тысяч гектаров земли. По состоянию на данный момент, озеленено уже около 6 тысяч квадратных километров пустыни.

© РИА Новости / Жанна МанукянПустыня Кузупчи, Внутренняя Монголия, Китай
© РИА Новости / Жанна Манукян
Пустыня Кузупчи, Внутренняя Монголия, Китай

Каждому по труду

Лесопосадки по-прежнему остаются основным методом борьбы с опустыниванием в Кузупчи, но времена изменились, и озеленение теперь должно приносить еще и материальный доход.

"В самом начале наш руководитель поставил перед нами задачу — посадить деревья. Не важно как, нужно было просто озеленить пустыню. Но сейчас ситуация изменилась. Сейчас нужно, чтобы от деревьев была какая-то польза, то есть так, чтобы можно было зарабатывать деньги. В эту пустыню было вложено около 3,3 миллиарда юаней, в целом это общественно-полезный проект. Все покупается у крестьян, деревья высаживаются на выделенные деньги. Но государство тоже компенсировало немало средств. Сейчас нужно задуматься над тем, чтобы развивать новые отрасли", — рассказывает Хань Мэйфэй.

Убедиться в том, что озеленение Кузупчи уже стало высокотехнологической масштабной производственной цепочкой, можно "не отходя от кассы" — на главной сельскохозяйственной базе. Почву здесь "лечат" лакрицей, корни этого лекарственного растения обладают способностью азотофиксации, что помогает делать почву более плодородной. На огромных плантациях выращивают картофель, баклажаны, дыни, помидоры, арбузы, подсолнухи, кукурузу и даже лаванду.

Выгоду получает и местное население. Правительство составляет список малоимущих семей, а компания предоставляет им саженцы, технологи и даже землю для возделывания.

Местная жительница Ян Юйлин, которая работает на базе, говорит, что здесь не используются химические удобрения для выращивания овощей.

"Все кто работал на базе, все знают, что тут не используют агрохимические препараты и химические удобрения. Помню, когда я впервые пришла, видела, как некоторые мыли овощи газированной водой, а им говорили: "Что вы там пытаетесь смыть?". Потом все убедились, что здесь действительно не используются химикаты", — рассказала РИА Новости Ян Юйлин.

По словам женщины, которая раньше возделывала свой участок, с появлением проекта, условия жизни значительно улучшились.

Впрочем, и сама компания не в убытке. "Мы выращиваем лакрицу, из которой потом производятся лекарственные препараты, и мы их продаем. Конечно же, у нас есть выгода. Одним выстрелом мы убиваем двух зайцев — помогаем в ликвидации бедности, это общественно полезная деятельность, но при этом мы сами тоже получаем выгоду", — рассказала агентству представитель базы.

На территории парка располагается также одна из крупнейших солнечных электростанций с фотоэлектрической мощностью 1000МВт. Солнечные панели простираются на такой обширной территории, что ее не способны охватить ни глаз человека, ни объектив фотоаппарата.

Землю под электростанцию арендуют у местных жителей, им же платят за установку панелей. Четыре раза в год панели нужно мыть, и каждая семья может заработать на этом до 35 тысяч юаней (347 тысяч рублей). Кроме того, земля между панелями и под панелями используется в качестве сельхозугодий, здесь же разводят домашнюю птицу.

© РИА Новости / Жанна МанукянПустыня Кузупчи, Внутренняя Монголия, Китай
© РИА Новости / Жанна Манукян
Пустыня Кузупчи, Внутренняя Монголия, Китай

Из скотоводов в бизнесмены

В 2006 году местные власти решили переселить жителей небольшой деревушки в пустыне, построив им новый жилой комплекс. Одним из этих жителей был 40-летний Жэнь Бабу.

"Раньше я был скотоводом. Мой доход в основном был от скота и сборов лекарственных трав. Сюда я переехал в 2006 году, в 2012 году начал заниматься туристической деятельностью, а через 1,5 года мы с еще пятью партнерами начали организовывать сафари по пустыне", — рассказал РИА Новости Жэнь Бабу, у которого теперь во владении есть еще и ресторан.

По его словам, самым большим изменением в округе стала транспортная инфраструктура.

"Прежние условия не сравнить с теми, что сейчас. Раньше не было транспорта, не было дорог, электричества, связи. Раньше, чтобы куда-то выехать за покупками, нужно было провести в дороге два-три дня. Сейчас на это нужно 20-30 минут", — рассказывает он.

Многие местные скотоводы и крестьяне начали заниматься агротуризмом, открыв свои рестораны и гостиницы в виде юрт, в которых приезжие могут попробовать местные блюда и пожить жизнью кочевников.

Жэнь Бабу рассказывает, что туристический сезон уже подходит к концу, и людей не так много, больше всего их бывает в июле — начале августа.

© РИА Новости / Жанна МанукянПустыня Кузупчи, Внутренняя Монголия, Китай
© РИА Новости / Жанна Манукян
Пустыня Кузупчи, Внутренняя Монголия, Китай

Наука для других

Мозгом всего проекта служит научная лаборатория. Здесь занимаются исследованием морозоустойчивых, засухоустойчивых растений, которые тяжело размножаются, и растений из других крупнейших пустынь со всех континентов.

Ведущий научный сотрудник лаборатории Су Цзяньин полагает, что необходимо обобщить опыт так называемой "модели Кузупчи" и внедрять его в аналогичных регионах, в первую очередь, в других пустынях на территории Китая.

"В нашем парке есть растения из крупнейших пустынь всех материков. Эти растения здесь могут расти лишь в парнике, но если у нас будет лаборатория на других материках, то мы будем заниматься их исследованием. Мы уже начали работу в этом направлении", — сказала эксперт в беседе с РИА Новости.

Несмотря на то, что опыт Кузупчи невозможно полностью скопировать, эксперты Программы ООН по защите окружающей среды считают, что основные элементы такой модели "зеленой экономики" могут быть применены в других засушливых районах мира. Специалисты полагают, что одним из ключевых факторов успешности этого проекта стало тесное взаимодействие частного бизнеса, государства и вовлеченность местного населения.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена