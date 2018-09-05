Медведев и генсек ЦК Компартии Вьетнама обсудят торговлю и энергетику

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретится с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом в Москве в среду, сообщила пресс-служба кабмина.

"Пятого сентября 2018 года в Москве состоится встреча председателя правительства Российской Федерации с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, в ходе которой будут подняты актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, промышленной, высокотехнологичной и других областях, рассмотрен ход реализации крупных совместных инвестиционных и инфраструктурных проектов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Нгуен Фу Чонг посетит Россию с официальным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина.