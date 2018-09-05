ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости. Защита россиянина Константина Ярошенко, осужденного в США, не располагает официальной информацией о возможном пересмотре его дела в апреле 2019 года, но речь может идти о рассмотрении третьей заявки о его переводе в соответствии с конвенцией Совета Европы о передаче осужденных лиц, заявил в среду РИА Новости его адвокат Алексей Тарасов.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на советника уполномоченного по правам человека в РФ Вячеслава Толмачева сообщила , что дело Ярошенко, отбывающего наказание в американской тюрьме, могут пересмотреть в апреле 2019 года. По словам Толмачева, в соответствии с конвенцией Совета Европы о передаче осужденных лиц, членом которой является США, существует возможность перевода Ярошенко в Россию для отбывания срока на территории РФ.

"Это, скорее всего, два года с предыдущего запроса. Двухлетний срок истекает в апреле 2019 года. То есть дата логична. Мы приветствуем этот шаг и надеемся, что с третьего раза, потому что Ярошенко до этого дважды отказывали переводе, все-таки его дело решится положительно", — сказал он.

Он отметил, что это не является пересмотрим дела, а представляет собой рассмотрение заявки о переводе в соответствии с конвенцией.

"Заявку может подать либо сам гражданин, либо его государство. В случае Ярошенко, полагаю, что заявку подает само государство", — добавил адвокат.

Летчик Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали в конце мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался.