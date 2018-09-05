Посольство России обеспокоено сообщениями о психическом состоянии Никулина

ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне обеспокоено сообщениями о психическом состоянии осужденного в США российского гражданина Евгения Никулина, говорится в заявлении дипмиссии.

"Внимательно ознакомились с публикациями в СМИ о российском гражданине Евгении Никулине, которого американские власти обвинили в хакерстве и чьей выдачи добились из Чехии. Как мы знаем из прессы, еще в период двухлетнего содержания россиянина в пражской тюрьме его защита сообщала, что ФБР предлагало Евгению Никулину согласиться на экстрадицию в США и там через СМИ скомпрометировать предвыборную кампанию Дональда Трампа, оговорив себя во взломе серверов Демократической партии. За лжесвидетельство ему было обещано прекращение уголовного преследования, денежное вознаграждение и гражданство США", — следует из опубликованного в Facebook комментария.

По словам дипломатов, "юристы уже тогда подчеркивали, что их подзащитного пытались "психологически сломать, вынудив пойти на сделку с американскими спецслужбами". Так, в частности, "Никулину создали "неадекватно строгие" условия содержания — ограничивали в прогулках, запрещали звонить родным".

"Аналогичные методы, как мы видим, теперь применяются и к арестованной по надуманному обвинению студентке Марии Бутиной. Вызывают серьезную тревогу сообщения СМИ о возможных проблемах с "психическим состоянием" Никулина. В таком случае вся вина за ухудшение его здоровья ложится на американские власти", — заявили в посольстве.

Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Россиянин обвиняется американскими судебными органами в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. Никулин в конце марта был выдан Чехией в США. Очередные слушания по его делу пройдут 9 октября.

Россиянку Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Адвокат россиянки заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется спецпрокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США.