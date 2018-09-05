Глава МИД Италии поприветствовал перемирие в Ливии

РИМ, 5 сен — РИА Новости, Александр Логунов. Глава МИД Италии Энцо Моаверо-Миланези считает "очень положительными первые известия" о перемирии, достигнутом участниками вооруженного конфликта в ливийской столице Триполи, сообщает ведомство.

"Речь идет о важном и значимом соглашении, которое предусматривает другие различные меры, направленные на обеспечение большей безопасности в столице, в том числе открытие гражданского аэропорта", — отмечается в сообщении.

Участники вооруженного конфликта в Триполи заключили соглашение о перемирии, сообщила во вторник вечером миротворческая миссия ООН по поддержке в Ливии (UNSMIL/МООНПЛ). Оно было достигнуто под эгидой главы UNSMIL Гассана Саламе. Стороны перемирия договорились завершить враждебные действия, защищать гражданское население, общественную и частную собственность, а также открыть аэропорт Митига.

Ранее Моаверо обсудил новый виток кризиса в Ливии со спецпредставителем ООН Гассаном Саламе и с главой правительства национального согласия Фаезом Сарраджем. В разговоре с последним итальянский министр заверил, что его страна "поддерживает все усилия, свои и международного сообщества, по развитию диалога и процесса примирения для преодоления нынешнего кризиса". МИД также отметил, что приоритетной темой конференции по Ливии станет безопасность, которая является предварительным условием для проведения выборов, а также вопросы примирения и уважения прав человека.

В понедельник итальянские власти опровергли возможность военного вмешательства в Ливии.

Как сообщила глава минобороны Италии Элизабетта Трента, "военные действия в ответ на столкновения не рассматриваются никоим образом". В воскресенье некий арабский телеканал сообщил о закрытии посольства Италии в Триполи и эвакуации персонала по соображениям безопасности. Дипмиссия заявила, что продолжает работу, однако итальянские СМИ со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщили, что часть сотрудников все-таки была вывезена совместно с работниками итальянских компаний в Ливии.

Столкновения между противоборствующими вооруженными группами начались в Триполи 26 августа. В конфликте принимают участие с одной стороны члены так называемой "Седьмой пехотной бригады", относящей себя к сформированному правительством национального согласия министерству обороны Ливии. Практически все бойцы бригады — выходцы из города Тархуна, расположенного в нескольких десятках километрах к юго-востоку от Триполи.

Бойцам из Тархуны противостоят отряды, называющие себя "Суар Триполи" (революционеры Триполи), формально входящие в МВД правительства национального согласия. Члены "Суар Триполи" — выходцы из ливийской столицы. В ходе боев жилые районы города подвергаются массированным артобстрелам.