Трамп опроверг утверждения о том, что помощники крали у него документы

ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения, будто его помощники в надежде защитить интересы США крали у него со стола документы.

В книге Боба Вудворда "Страх: Трамп в Белом доме", которая выйдет 11 сентября, содержится история о том, что бывший экономический помощник Трампа Гэри Кон утащил со стола президента документы, касающиеся отмены торговой сделки с Южной Кореей.

"Никто у меня ничего не брал", — заявил Трамп в интервью изданию Daily Caller. Он подчеркнул, что не разговаривал с Вудвордом.

"Я никогда с ним не говорил. Может быть, мне не передавали сообщения о том, что он звонил. Если бы он позвонил и дозвонился до меня, то я, вероятно, поговорил бы с ним", — отметил Трамп.

На протяжении своей карьеры в бизнесе, длившейся много десятилетий, Трамп тщательно культивировал свой образ в прессе и дал тысячи интервью. Трампа также обвиняли в том, что он представлялся вымышленными именами, сообщая журналистам "инсайдерскую" информацию о своей компании и преувеличивая свое состояние. После избрания президентом Трампа отличают враждебные отношения с большинством СМИ, которые жестко его критикуют и получают в ответ не менее жесткую критику.