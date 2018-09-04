ОЗХО подтвердила применение "Новичка" в Эймсбери‍

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) после проведения расследование подтвердила выводы британской стороны о том, что жертвы инцидента в Эймсбери пострадали в результате применения того же вещества, которым были отравлены Юлия и Сергей Скрипаль. Об этом сообщили в МИД Великобритании.

"Независимый доклад, составленный ОЗХО, сегодня подтвердил выводы Великобритании в определении химического вещества, от которого умерла в Эймсбери 8 июля Дон Стерджесс. Это "новичок" — нервно-паралитическое вещество того же типа, что были использовано при попытке убийства Сергея и Юлии Скрипаль ранее в этом году", — говорится заявлении внешнеполитического ведомства.

При этом организация не смогла подтвердить, что образцы отравляющего вещества, использованного в Эймсбери и Солсбери, принадлежат одной партии. Как отмечается в опубликованном на сайте ОЗХО докладе, из-за условий хранения образцов, они подверглись воздействию влаги и окружающей среды, что повлияло на их чистоту.

В докладе указывается, что чистота вещества, обнаруженного после инцидента в Эймсбери, составляет 97-98%.

Инцидент в Эймсбери

Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Женщина, пострадавшая в результате ЧП, сконачалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, однако правительство Британии не смогла предоставить никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон отверг инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.

Помимо этого российская сторона уличила главу британского правительства Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Позднее она заявила о своем намерении вернуться в Россию.