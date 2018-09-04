В Никарагуа число убитых в протестах превысило 480 человек

МЕХИКО, 4 сен – РИА Новости. Общее число погибших в ходе антиправительственных протестов в Никарагуа увеличилось до 481 человека, сообщает во вторник Никарагуанская ассоциация по правам человека.

Ранее Межамериканская комиссия по правам человека при Организации американских государств (ОАГ) сообщала, что число погибших с 18 апреля по 30 июля достигло 317 человек. Из них 21 погибший — сотрудники полиции. Число убитых детей и подростков в ходе кризиса составило 23 человека.

Как отмечает портал Prensa, уточненные данные правозащитников свидетельствуют, что из 481 погибшего по состоянию на 2 сентября 410 человек были убиты в результате огнестрельных ранений. Еще почти 4 тысячи человек были ранены.

Также более 1,2 тысячи человек либо задержаны, либо пропали без вести за этот период.

Антиправительственные протесты в Никарагуа начались в апреле после предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Даниэль Ортега отменил ее, но массовые выступления не прекратились. Ортега отказывается проводить досрочные выборы, как того требует оппозиция, и называет происходящее заговором против страны.