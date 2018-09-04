В Союзе журналистов призвали ДНР разобраться с нападением на корреспондента

На российского военкора напали во время прямого эфира из Донецка

На российского военкора напали во время прямого эфира из Донецка

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Поиск хулигана, напавшего на российского журналиста, а также его наказание в рамках закона станет хорошей проверкой на самостоятельность для силовых структур ДНР, считает секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.

"Поиск хулигана, его наказание в рамках закона, его всенародное осуждение – вот хороший тест для силовиков ДНР на тему их действительной самостоятельности и профессионализма", — сказал РИА Новости Шафир.

Сам инцидент с корреспондентом он назвал таким же хулиганством, как нападение на журналиста в Парке Горького, "как и регулярные, в той или иной степени позитива или агрессии, атаки на наших коллег, тем более выходящих в эфир".

"Атаковать журналистов нельзя – это аксиома. Потому что при этом атаке подвергаются глаза и уши нашего общества", — добавил он.

Неизвестный мужчина в прямом эфире Первого канала напал на военного корреспондента из России, автора проекта WarGonzo Семена Пегова. Инцидент произошел на программе "Время покажет" во время прямого включения из Донецка. Пегова внезапно схватил и вытащил из кадра мужчина в камуфляжной форме. Оператор заснял драку, которая началась на улице. Журналисту удалось быстро освободиться от нападавшего и продолжить репортаж.

Позднее редакция проекта WarGonzo прокомментировала нападение на Пегова в своем Telegram-канале, призвав всех сохранять адекватность.

Сам Пегов не пострадал, по его мнению, напавший на него "неадекватный человек в форме" хотел устроить провокацию.