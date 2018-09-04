В Союзе журналистов призвали ДНР разобраться с нападением на корреспондента

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Поиск хулигана, напавшего на российского журналиста, а также его наказание в рамках закона станет хорошей проверкой на самостоятельность для силовых структур ДНР, считает секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.
Сам инцидент с корреспондентом он назвал таким же хулиганством, как нападение на журналиста в Парке Горького, "как и регулярные, в той или иной степени позитива или агрессии, атаки на наших коллег, тем более выходящих в эфир".
"Атаковать журналистов нельзя – это аксиома. Потому что при этом атаке подвергаются глаза и уши нашего общества", — добавил он.
Позднее редакция проекта WarGonzo прокомментировала нападение на Пегова в своем Telegram-канале, призвав всех сохранять адекватность.
Сам Пегов не пострадал, по его мнению, напавший на него "неадекватный человек в форме" хотел устроить провокацию.