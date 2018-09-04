США заявили о сохранении угрозы ракетного удара со стороны КНДР

ВАШИНГТОН, 4 сен – РИА Новости. США считают, что угроза ракетного удара со стороны Северной Кореи сохраняется, заявил во вторник заместитель министра обороны Соединенных Штатов Джон Руд.
Он отметил, что за последние годы возможности КНДР в этой сфере выросли, и охарактеризовал их как "значительные" и "заслуживающие внимания".
В июне в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились лидеры стран Дональд Трамп и Ким Чен Ын. По его итогам Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын в свою очередь назвал подписание итогового документа саммита "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.
В конце августа американо-южнокорейский портал 38 North со ссылкой на данные спутниковой фотосъемки сообщил, что КНДР приостановила демонтаж объектов на космодроме Сохэ в провинции Пхёнан-Пукто, где испытывали межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15".
По данным портала, фотографии космодрома, сделанные 16 августа, показывают, что на объекте с 3 августа не происходило "заметной деятельности по демонтажу".