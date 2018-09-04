В МИД объяснили, почему Россия не подписала договор о торговле оружием

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Террористы при проведении атак сегодня в основном используют обычное вооружение, однако международные формы совместного противодействия этой угрозе до сих пор не отрегулированы, заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владислав Антонюк.

"Хотелось бы остановиться на некоторых аспектах предотвращения попадания обычных вооружений террористам, учитывая, что именно такое оружие в основном применяется в терактах. Здесь ситуация, на наш взгляд, далека от желаемого: международная правовая база на этот счет по сути отсутствует", — сказал Антонюк, выступая на международной конференции "Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом".

В качестве одного из примеров он напомнил, что в международном договоре о торговле оружием отсутствуют прямые запреты на передачу оружия негосударственным субъектам на безлицензионное производство вооружений.

"Учитывая эту ущербность МДТО, Россия приняла решение к нему пока не присоединяться. Как мы видим, не присоединяются к нему на сегодняшний день и многие государства — заметные игроки на международном рынке вооружений",- отметил дипломат.