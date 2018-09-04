В США заявили о намерении следить за учениями "Восток-2018"

ВАШИНГТОН, 4 сен – РИА Новости. Американская разведка будет следить за российско-китайскими учениями "Восток-2018", сообщил директор национальной разведки США Дэн Коутс.
Маневры "Восток-2018" проводятся с 11 по 15 сентября и станут крупнейшим мероприятием подготовки вооруженных сил. Маневры получили международный статус. В учении примут участие войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, все соединения и воинские части Воздушно-десантных войск, самолеты дальней и военно-транспортной авиации, а также на одном из этапов — подразделения Китая и Монголии.
Активная фаза самых масштабных маневров российской армии "Восток-2018" пройдет с 11 по 17 сентября на пяти полигонах и в акваториях Японского, Берингова и Охотского морей.