В ХАМАС заявили о стремлении к прекращению огня с Израилем

Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем. Архивное фото

Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем. Архивное фото

ГАЗА, 4 сен — РИА Новости. Движение ХАМАС не хочет войны с Израилем и стремится к установлению режима прекращения огня, заявил во вторник лидер движения в секторе Газа Яхья аль-Сенвар.

"Мы не хотим войны, мы заинтересованы в установлении режима прекращения огня, как в 2014 году", — заявил аль-Сенвар.

Вместе с тем, он уточнил, что, несмотря на нежелание эскалации, в анклаве "готовы отразить любую агрессию".

Аль-Сенвар также подчеркнул, что речь не идет о "каких-либо политических соглашениях" с Израилем.

С конца марта в секторе Газа продолжаются протестные акции — так называемый "Великий марш возвращения". Они регулярно перерастают в кровопролитные стычки с израильскими военными. С конца мая палестинские боевики и израильская армия уже четырежды обменивались ракетными обстрелами и авиаударами, но всякий раз эскалацию удавалось погасить Египту и ООН, которые разрабатывают проект долгосрочного урегулирования проблемы сектора Газа. Последний такой раунд прошел в начале августа, когда палестинцы за два дня выпустили порядка 200 ракет и мин, а израильтяне ответили бомбежками почти 150 целей на территории анклава.