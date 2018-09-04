В ОБСЕ осудили насилие против журналистов на протестах в Хемнице

ВЕНА, 4 сен — РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил насилие со стороны экстремистов в отношении журналистов, освещающих протесты в немецком Хемнице.
Он также поприветствовал тот факт, что полиция задержала виновника нападения на съемочную группу местной телерадиокомпании MDR.
Ранним утром 26 августа в Хемнице на юго-востоке Германии произошла драка, в которой погиб 35-летний немец Даниэль Хиллиг. По подозрению в убийстве были арестованы 23-летний гражданин Сирии и 22-летний гражданин Ирака.
В субботу в Хемнице под эгидой различных партий и движений в субботу на демонстрации вышли около 9,5 тысячи человек. По состоянию на 22.30 (21.30 мск) были зафиксированы по меньшей мере 25 противоправных действий, в частности речь идет о телесных повреждениях, ущербе имуществу, сопротивлению сотрудникам полиции и использовании символов запрещенных организаций. Большинство нарушений было зафиксировано в центре города. По итогам демонстраций было задержано около 300 человек.