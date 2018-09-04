В ОБСЕ осудили насилие против журналистов на протестах в Хемнице

ВЕНА, 4 сен — РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил насилие со стороны экстремистов в отношении журналистов, освещающих протесты в немецком Хемнице.

"Эти атаки против прессы неприемлемы, их нельзя допускать. Журналисты должны быть в состоянии безопасно освещать общественные демонстрации, и задачей правоохранительных органов является обеспечение их безопасности и принятие действий в отношении тех, кто нападает на журналистов", — говорится в заявлении Дезира, распространенном пресс-службой ОБСЕ.

Он также поприветствовал тот факт, что полиция задержала виновника нападения на съемочную группу местной телерадиокомпании MDR.

Ранним утром 26 августа в Хемнице на юго-востоке Германии произошла драка, в которой погиб 35-летний немец Даниэль Хиллиг. По подозрению в убийстве были арестованы 23-летний гражданин Сирии и 22-летний гражданин Ирака.

Вечером 26 августа на несогласованной демонстрации в центре Хемница собрались сотни людей, в связи с чем был досрочно прекращен городской праздник. В акции приняли участие в том числе правые радикалы, которые выкрикивали угрозы в адрес мигрантов. 27 августа в центре Хемница прошли еще две акции протеста — антифашистский митинг и демонстрация созданного по следам убийства Хиллига движения Pro Chemnitz, объединившего правых радикалов. Они требовали немедленной депортации всех нелегалов с территории ФРГ.

В субботу в Хемнице под эгидой различных партий и движений в субботу на демонстрации вышли около 9,5 тысячи человек. По состоянию на 22.30 (21.30 мск) были зафиксированы по меньшей мере 25 противоправных действий, в частности речь идет о телесных повреждениях, ущербе имуществу, сопротивлению сотрудникам полиции и использовании символов запрещенных организаций. Большинство нарушений было зафиксировано в центре города. По итогам демонстраций было задержано около 300 человек.