Россия намерена продвигать конвенцию по борьбе с химическим терроризмом

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Россия будет продвигать международную конвенцию по борьбе с актами химического и биологического терроризма, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владислав Антонюк.

"Для противодействия ядерному терроризму созданы и постоянно совершенствуются международная правовая база и соответствующие практические механизмы взаимодействия. Иная ситуация сложилась в отношении противодействия химическому и биологическому терроризму", — сказал он на конференции "Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом".

По его словам, Россия в марте 2016 года на конференции по разоружению в Женеве предложила разработать международную конвенцию по борьбе с актами химического и биологического терроризма. Он сказал, что вниманию других государств был представлен соответствующий проект, после серии обсуждений он был обновлен и представлен партнерам вновь.

"Полагаем, что данная инициатива отвечает интересам всех государств, будет способствовать усилению международной правовой базы противодействию терроризму. Намерены ее активно продвигать вместе со всеми заинтересованными странами", — добавил Антонюк.