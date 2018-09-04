Трамп намерен лично возглавить одно из заседаний Совбеза ООН

ООН, 4 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп лично возглавит одно из заседаний Совета безопасности ООН в конце сентября, когда соберется Генассамблея организации, сообщила во вторник постпред США в ООН Никки Хейли.

США в сентябре председательствуют в Совбезе.

"Трамп намерен провести в рамках недели высокого уровня (на Генеральной ассамблее) встречу глав государств и глав правительств по глобальным проблемам и возглавить сессию Совета безопасности по важному региональному вопросу, когда приедет в Нью-Йорк в конце сентября", — говорится в заявлении Хейли.

Свое желание принять участие в работе 73-й Генассамблеи уже высказали 36 глав государств, она пройдет в последнюю неделю сентября. Председателем ассамблеи избрана министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса Гарсес.