Защита Кочаряна намерена обжаловать подписку о невыезде

ЕРЕВАН, 4 сен – РИА Новости. Защита экс-президента Армении Роберта Кочаряна намерена обжаловать избранную следствием в его отношении меру пресечения в виде подписки о невыезде, сообщил во вторник РИА Новости адвокат Арам Орбелян.

"Мы узнали из СМИ о решении избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде. После того, как мы будем официально оповещены — конечно же, опротестуем это решение", — сказал Орбелян. По его словам, после решения апелляционного суда уголовное преследование Кочаряна должно быть прекращено.

Специальная следственная служба 26 июля предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Через день он был арестован на два месяца. Защита Кочаряна обжаловала арест в апелляционном суде, который отменил решение суда первой инстанции, мотивировав это неприкосновенностью бывшего президента.

Во вторник решением следователя в отношении экс-президента была избрана мера пресечения в виде ареста. До этого генпрокуратура подала в кассационный суд жалобу на решение апелляционного суда об его освобождении.