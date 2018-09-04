АФИНЫ, 4 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. Верховный суд Греции по гражданским и уголовным делам – Ареопаг перенес на 19 сентября рассмотрение апелляции на решение выдать россиянина Александра Винника Франции по европейскому ордеру.

Сам Винник в интервью РИА Новости заявил, что готов ответить на все вопросы суда в России. pic.twitter.com/4vf3yy0TNQ — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 4 сентября 2018 г.

Заседание перенесено до устранения нарушений, связанных с отсутствием перевода основных документов.

Суд первой инстанции в Салониках 13 июля принял решение выдать Винника французским властям по европейскому ордеру.

Адвокаты Винника заявили, что их подзащитный не успел ознакомиться с переводом решения суда, поскольку он был получен всего несколько дней назад. Помимо этого, французская сторона представила большой список вопросов. Судья дала время для устранения нарушений.

В начале заседания судья спросила, сколько полицейских охраняют Винника. Старший охраны ответил, что четверо. После этого судья потребовала закрыть одну из двух дверей в зал.

Винник был арестован в Греции в июле 2017 года. Сейчас имеется уже четыре судебных решения об экстрадиции Винника — по запросу США, два решения по запросам России и один по запросу Франции.

"В случае принятия Ареопагом решения о выдаче Александра Винника во Францию получится правовая коллизия, разрешать которую придется министру юстиции Греции", — сказал РИА Новости греческий адвокат Винника Илиас Спирлиадис.

По его словам, для исполнения европейского ордера на экстрадицию решение министра юстиции не требуется, поскольку между странами ЕС действует упрощенный порядок. "Но поскольку есть два решения о выдаче Александра в Россию и решение о его выдаче в США, то принимать решение будет министр юстиции", — сказал адвокат.

По греческому законодательству, именно министру юстиции дается окончательное право экстрадировать задержанного или нет, или выдать его в другую страну, если есть такой запрос. Министр юстиции самостоятельно выносит решение по вопросам экстрадиции, и при этом может не руководствоваться судебными решениями.