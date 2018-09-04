Пострадавший в Эймсбери британец оказался на грани жизни и смерти

Полицейские в британском Эймсбери после госпитализации двух человек из-за отравления. Архивное фото

Полицейские в британском Эймсбери после госпитализации двух человек из-за отравления. Архивное фото

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Мэтью Роули рассказал о состоянии своего брата, пострадавшего при инциденте в Эймсбери в начале июля.

По его словам, Чарли Роули находится в критическом состоянии.

"Чарли потерял надежду, поскольку нет никаких признаков выздоровления", — сказал он Daily Mail.

Мэтью отметил, что врачи дают неутешительный прогноз и говорят, что его брату "осталось недолго". Он также рассказал, что Чарли болен менингитом, полностью ослеп и не чувствует рук и ног.

Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.

Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.