Следователи взяли с экс-президента Армении Кочаряна подписку о невыезде

ЕРЕВАН, 4 сен – РИА Новости. Следователи избрали в отношении экс-президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя, меру пресечения в виде подписки о невыезде, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Спецследственной службы республики Марина Оганджанян.

Специальная следственная служба 26 июля предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Через день он был арестован на два месяца. Защита Кочаряна обжаловала арест в апелляционном суде, который отменил решение суда первой инстанции, мотивировав это неприкосновенностью бывшего президента.

"Сегодня следователем принято решение применить в отношении Кочаряна меру пресечения в виде подписки о невыезде", — сообщила Оганджанян, не уточнив причины такого решения.

Ранее адвокат Кочаряна Арам Орбелян сообщил, что его защита подала кассационную жалобу на решение апелляционного суда с просьбой, оставив резолютивную часть решения, рассмотреть все представленные обоснования его освобождения. По его словам, кроме неприкосновенности, защита представила еще три основания отмены решения суда первой инстанции, однако апелляционный суд их не затронул.

В рамках дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года обвинения предъявлены также бывшему министру обороны Армении Микаелу Арутюняну и генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, служившему в 2008 году в ВС Армении. Хачатуров освобожден под залог.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.