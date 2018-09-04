Журналисты программы "Схемы" заявили о давлении со стороны ГПУ

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости. Украинские журналисты заявили во вторник о давлении на главного редактора программы "Схемы" Наталью Седлецкую со стороны генеральной прокуратуры Украины.

"Мы — команда "Схем" — осуждаем преследование и давление на главного редактора нашей программы Наталию Седлецкую", — говорится в заявлении журналистов на странице программы в Facebook

По их словам, Печерский районный суд Киева предоставил Генпрокуратуре доступ к телефонным разговорам, смс-перепискам и местонахождению телефона Седлецкой за 17 месяцев в рамках дела о вероятном разглашении государственной тайны и данных досудебного следствия директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артемом Сытником.

Журналисты заявили, что воспринимают такое решение как грубое вмешательство в частную жизнь гражданина Украины и давление на независимого журналиста.

"У нас есть основания полагать, что это расследование ГПУ (Генпрокуратуры Украины – ред.) и такое решение суда осуществляется с целью психологического давления и дальнейшего препятствования профессиональной деятельности журналистов", — пишут журналисты, отмечая, что генпрокурор Юрий Луценко и его подчиненные не раз фигурировали в расследованиях программы.

Ранее, в ноябре 2017 года, генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении директора Антикоррупционного бюро Артема Сытника из-за возможного разглашения данных следствия и гостайны. В интернете появились аудиозаписи, на которых человек с голосом, похожим на голос Сытника, рассказывает детали расследования уголовных дел, которые на Украине считаются резонансными.

Ранее депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко отметил, что отсутствие должной защиты журналистов, а также травля работников СМИ на Украине ставят под угрозу демократию в стране.