Журналисты программы "Схемы" заявили о давлении со стороны ГПУ

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости. Украинские журналисты заявили во вторник о давлении на главного редактора программы "Схемы" Наталью Седлецкую со стороны генеральной прокуратуры Украины.
По их словам, Печерский районный суд Киева предоставил Генпрокуратуре доступ к телефонным разговорам, смс-перепискам и местонахождению телефона Седлецкой за 17 месяцев в рамках дела о вероятном разглашении государственной тайны и данных досудебного следствия директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артемом Сытником.
Журналисты заявили, что воспринимают такое решение как грубое вмешательство в частную жизнь гражданина Украины и давление на независимого журналиста.
"У нас есть основания полагать, что это расследование ГПУ (Генпрокуратуры Украины – ред.) и такое решение суда осуществляется с целью психологического давления и дальнейшего препятствования профессиональной деятельности журналистов", — пишут журналисты, отмечая, что генпрокурор Юрий Луценко и его подчиненные не раз фигурировали в расследованиях программы.
Ранее депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко отметил, что отсутствие должной защиты журналистов, а также травля работников СМИ на Украине ставят под угрозу демократию в стране.