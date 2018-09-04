Российские и немецкие дипломаты обсудили ситуацию вокруг иранской сделки

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Замглавы МИД России Сергей Рябков и политический директор немецкого МИД Антье Леендертсе подчеркнули важность сохранения соглашения 2015 года по ядерной программе Ирана, сообщает МИД России.

Встреча двух дипломатов прошла во вторник.

"Предметно рассмотрена ситуация вокруг реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. С обеих сторон подчеркнута важность сохранения СВПД в силе", — сказано в сообщении на сайте МИД.

Участники встречи рассмотрели также вопросы контроля над вооружениями и нераспространения, представляющие взаимный интерес, добавило российское внешнеполитическое ведомство.

Соглашение между Ираном и "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) было заключено в июле 2015 года. Оно накладывает ограничения на развитие ядерной программы Ирана в обмен на снятие экономических и финансовых санкций. Президент США Дональд Трамп в мае объявил, что Вашингтон выходит из соглашения. США восстановили масштабные санкции против Ирана, которые были ранее приостановлены в результате достижения СВПД.