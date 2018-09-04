В здании косовской разведки убили сотрудника столовой

БЕЛГРАД, 4 сен – РИА Новости. Сотрудник столовой в здании Разведывательного агентства самопровозглашенной республики Косово (AKI) был смертельно ранен из огнестрельного оружия во вторник, приводят косовские СМИ сообщение агентства.
"Сегодня, 4 сентября около 9.10 (10.10 мск) в здании AKI произошла стрельба из огнестрельного оружия, когда сотрудник службы безопасности выстрелил в сотрудника столовой. Пострадавший от полученного ранения скончался в Клиническом центре Приштины. Происшествие не связано с деятельностью агентства, расследование передано в прокуратуру", — приводит Радио и телевидение Косово сообщение разведывательного ведомства.
Приштинские СМИ уточняют, что погибшему было 37 лет, а стрелявший задержан по подозрению в убийстве.
Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.