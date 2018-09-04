В здании косовской разведки убили сотрудника столовой

БЕЛГРАД, 4 сен – РИА Новости. Сотрудник столовой в здании Разведывательного агентства самопровозглашенной республики Косово (AKI) был смертельно ранен из огнестрельного оружия во вторник, приводят косовские СМИ сообщение агентства.

"Сегодня, 4 сентября около 9.10 (10.10 мск) в здании AKI произошла стрельба из огнестрельного оружия, когда сотрудник службы безопасности выстрелил в сотрудника столовой. Пострадавший от полученного ранения скончался в Клиническом центре Приштины. Происшествие не связано с деятельностью агентства, расследование передано в прокуратуру", — приводит Радио и телевидение Косово сообщение разведывательного ведомства.

Приштинские СМИ уточняют, что погибшему было 37 лет, а стрелявший задержан по подозрению в убийстве.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.